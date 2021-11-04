أمريكا: نأمل فى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج

جدة - نرمين السيد - عبرت الولايات المتحدة عن أملها فى استعادة العلاقات بين دول الخليج وعلى رأسها السعودية، من جهة، لبنان، من جهة أخرى، وأن تظل القنوات الدبلوماسية بين جميع هذه الأطراق مفتوحة.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى مؤتمر صحفى: "نعتقد أن العلاقات الدبلوماسية، وقنوات الاتصال بين لبنان وشركائه، يجب أن تبقى مفتوحة". وكان قد قال وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بوحبيب، الأربعاء، فى تصريحات صحفية، إن بلاده تتطلع إلى أفضل علاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية.

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