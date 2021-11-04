“الطريقة كاملة” كيفية إنشاء لعبة على منصة روبلوكس Roblex بعد تطور اللعبة عالمياً

نوضح لكم كيفية إنشاء لعبة على منصة روبلوكس Roblex بعد تطور اللعبة عالمياً، حيث أن لعبة روبليكس هي واحدة من أشهر الألعاب التي قد حققت نجاحًا باهرًا في الآونة الأخيرة كما تحظي بدعم كبير من قبل الكثير من الأشخاص بجميع دول العالم ومن الجدير بالذكر لا تعد روبليكس لعبة فردية بل تضم أكثر من 50 مليون لعبة تم إنشائها من قبل اللاعبون وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول تلك اللعبة لذلك تابعوا معنا السطور التالية.

لعبة روبليكس

تعد روبليكس شبيهة بشكل كبير لمنصة اليوتيوب حيث تحتوي على مكتبة ضخمة من الألعاب التي تم إنشاؤها من قبل المستخدمين بجميع دول العالم، حيث يقوم الكثير من الأفراد الكبار والصغار تحميل تطبيق روبليكس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويقوا بتصفح كتالوج الألعاب وتشغيلها أو إنشائها.

كيفية إنشاء لعبة على منصة روبلوكس

يمكن لأي مستخدم من إنشاء لعبة على منصة روبلوكس بكل سهولة وذلك عن طريق تحميل برنامج (Roblox Studio) حيث يتواجد حاليًا أكثر من 2 مليون مطور للألعاب بالمنصة بالإضافة إلى تواجد العديد من الألعاب الشعبية التي يفضلها أكثر 100000 ألف شخص في نفس الوقت، وكذلك تمكن تلك المنصة الأطفال من إنشاء الألعاب البسيطة بجانب الغرف الافتراضية التي يمكن من خلالها قضاء الأوقات الممتعة مع الأصدقاء، ويتواجد أيضًا العديد من اللاعبين الذين يعملوا على إنشاء الألعاب الكبيرة والأكثر تعقيدًا ومن خلالها يقوموا بربح الأموال حيث تعمل الشركة على دفع أكثر من 100 مليون دولار هؤلاء المصممين بعام 2019.

عدد الأطفال على لعبة روبليكس

يتواجد أكثر من 100 مليون لاعب يقوموا بالاستمتاع بلعبة روبليكس كما تشير الإحصاءات من 40% من هذا الرقم هم من البنات

كما يستخدم أكثر من 1.5 مليون طفل تلك المنصة بداخل المملكة المتحدة فقط وفقًا لأبحاث شركة Kids Insights حيث تم إجراء مسح على 20000 طفل بريطاني.

وتضيف الشركة أن 19% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة وتسعة أعوام في المملكة المتحدة يلعبون Roblox، بينما 43% يستخدمون منصة يوتيوب و11% يشاهدون قناة CBBC و10% يشاهدون قناة Nickelodeon و8% يشاهدون قناة Cartoon Network.