مصدر مغربي يرد على بيان الرئاسة الجزائرية

ردّ مصدر مغربي، الأربعاء، على بيان الرئاسة الجزائرية، حول مقتل ثلاثة رعايا جزائريين أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط – وورقلة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر المغربي الذي لم تكشف عن اسمه قوله، إن بلاده "لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر". مؤكدا أن المغرب لن "يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف".

وقال المصدر: "إن المغرب لا يريد الدخول في دوامة عنف من شأنها أن تهز استقرار المنطقة".

وكان بيان الرئاسة الجزائرية قد أشار إلى اتخاذ السلطات "على الفور التدابير اللازمة للتحقيق في هذا الأمر وكشف ملابساته"، في حين نفى الجيش الموريتاني في بيان الثلاثاء، وقوع مثل هذا الهجوم في الأراضي الموريتانية.