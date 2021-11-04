هاتفيا.. وزيرة خارجية كندا تبحث مع نظيرها الأمريكى تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى اتصال هاتفى لجولى، أعربت خلاله عن تطلعها إلى مواصلة البناء على شراكة كندا القوية مع الولايات المتحدة، كما رحبت بتأكيد مجلس الشيوخ الأمريكى على السفير الأمريكى الجديد لدى كندا ديفيد كوهين.

وأكدت جولى التزامها بتعزيز تنفيذ خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، والتى أعلن عنها رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، والرئيس جو بايدن فى فبراير 2021، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية مساء أمس الأربعاء.

كما ناقشت جولى مع بلينكين الوضع فى أفغانستان والجهود المنسقة المستمرة لبلديهما لتأمين ممر آمن للكنديين والأجانب والأفغان.

وأعرب الوزيران، فى ختام الاجتماع، عن تطلعهما إلى مزيد من الفرص لتعزيز التحالف التاريخى والصداقة الراسخة التى يتمتع بها بلديهما وتحقيق الإمكانات الكاملة للعلاقة.