الصحة الموريتانية: عدد المطعمين بلقاح كورونا تجاوز المليون شخص

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحة الموريتانية، فى بيان اليوم الخميس، أنها طعمت 4 آلاف و9 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد المطعمين ضد فيروس كورونا إلى مليون و2545 شخصا من بينهم 623 ألفا و255 شخصا اكتمل تطعيمهم.

وتؤكد الحكومة الموريتانية أنها حصلت على ما مجموعة مليون و990 ألف جرعة، مما ساهم فى توسيع دائرة المستفيدين المتواصلة حتى يتم تطعيم 2 مليون و600 ألف مواطن.