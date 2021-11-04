باكستان تخفف القيود عن الرحلات الجوية الوافدة وسط تراجع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الوطنى لقيادة العمليات الذى يشرف على مكافحة كورونا فى باكستان - فى بيان، نقلته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن السلطات اتخذت قرار تخفيف القيود المفروضة فى مواجهة كورونا بعد تطبيق التطعيم الإجبارى للمسافرين الوافدين.

ووفقا للمركز الوطنى المعنى بمكافحة كورونا "ستعمل الحركة الجوية الوافدة بكامل طاقتها اعتبارا من 10 نوفمبر".

ووضعت اللجنة الحكومية الباكستانية، أرمينيا وبلغاريا وكوستاريكا والعراق والمكسيك ومنغوليا وسلوفينيا وتايلاند وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا فى الفئة "جيم" بسبب انخفاض معدلات التطعيم وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

كما وضعت أيضا روسيا وإيران وإثيوبيا وألمانيا والفلبين وأفغانستان فى قائمة الدول شديدة الخطورة، على أن يتم "مراقبتهم باستمرار"، ولكن بدون فرض أى قيود عليهم.