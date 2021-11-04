جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ248 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الخميس، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و21 ألفا و405 وفيات.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 46.2 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.8 ملايين حالة.