الهيئة العامة للكنيست تصادق على ميزانية إسرائيل 2021

وصوت 61 نائبا لصالح الموازنة فيما صوت 59 نائبا ضدها، والمفارقة أن زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، صوت عن طريق الخطأ مع الائتلاف على أحد الأقسام، ليمنحه أغلبية 62 صوتا إلا أن هذا الخطأ لم يكن ليغير نتيجة التصويت.
وكانت أحزاب الائتلاف الحكومى فى إسرائيل تخشى من الفشل فى تمرير الموازنة، وهو ما يعنى سقوطها، وهو ما تسعى إليه المعارضة بزعامة الليكود، وتمرير الموازنة مؤشر إيجابى على قدرة هذه الحكومة الائتلافية المكونة من ثمانية أحزاب على البقاء.
وبعد تمرير ميزانية 2021، دخلت الهيئة العامة للكنيست فى استراحة حتى الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلى، وسيتم استئناف التصويت على قانون التسويات الاقتصادية والميزانية لعام 2022 بعد فترة الاستراحة.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، بتمرير الموازنة العامة.. قائلا: "يوم سعيد لإسرائيل! بعد سنوات من الفوضى - شكلنا حكومة وتغلبنا على متغير دلتا، والآن، واعتمدنا الميزانية! نحن نمضى قدما بكل قوتنا".
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، الذى تشكل الائتلاف الحالى بموجب اتفاق بينه وبين نفتالى بينيت زعيم حزب يمينا، بالموافقة على الميزانية عبر حسابه على تويتر وقال "بعد ليلة طويلة، وافقنا على ميزانية 2021 فى الكنيست، أمامنا يوم طويل آخر، ميزانية أخرى للعام المقبل. لقد جئنا لإجراء تغييرات".
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