السفارة الأمريكية فى إثيوبيا تجلى موظفيها بسبب الصراع المسلح

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، اليوم الخميس، أنها قررت إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع فى إثيوبيا، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





قالت السفارة الأمريكية على موقعها الإلكترونى: "سمحت وزارة الخارجية فى الثالث من نوفمبر بالرحيل الطوعى لموظفى الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل فى الإمدادات". وكانت الولايات المتحدة حذرت فى وقت سابق مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، ودعت رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة فى ظل تدهور الوضع الأمنى.

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