كورونا يواصل غزو المكسيك.. 2660 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الإصابات ثلاثة ملايين و814 ألفًا و453 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 288 ألفًا و887 حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.