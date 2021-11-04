تمويل شخصى بدون تحويل راتب بنك الراجحي للسعوديين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصى بدون تحويل راتب، هو من اهم الخدمات المصرفية التي دائما ما يتم البحث عنها من خلال محركات البحث جوجل، ويعتبر اهم البنوك التي تقدم هذه الخدمة هو مصرف الراجحي والذي دائما ما يقوم بتقديم عدد من المميزات الهامة لكل القروض التي يقدمها، ويعتبر تمويل شخصى بنك الراجحي احد اهم التمويلات المقدمة من البنك، ويقوم الراجحي بتقديم خدمات لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء مواطنين او مقيمين،وتتمثل هذه الخدمات في قروض مميزه منها تمويل شخصى فورى من مصرف الراجحي، ويتميز البنك بسهولة الاجرائات الخاصة بالحصول على القرض وأيضا فترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على احد اهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي وهى تمويل شخصى بدون تحويل راتب.

تمويل شخصى بدون تحويل راتب

من اهم قروض بنك الراجحي التي تقدم على جميع المستفيدين هو تمويل شخصى الراجحي، وهناك أيضا قروض تقدم من اجل الزواج أو شراء منزل أو سياره، كل هذه القروض تقدم من خلال تمويل الراجحي الجديد، وأيضا من مميزات البنك هو تطور الخدمات الإلكترونية لديه مثل حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي، ومن خلال هذه الخدمات يمكن لأي عميل معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية، وقام البنك بفرض عدد من الشروط لكل من يريد الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط من خلال السطور القادمة.

لا يشترط أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام عند سداد اخر قسط.

طالب القرض لا يقل راتبه الشهرى عن 2000 ريال سعودي.

أولا تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بتقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين.

قم بتقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض.

أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

شروط الحصول على تمويل شخصى مصرف الراجحيخطوات التقديم على تمويل الراجحيحاسبة تمويل بنك الراجحي

يستطيع أي عميل معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية من خلال خدمه مميزه يقدمها بنك الراجحي ألا وهى حاسبة تمويل بنك الراجحي، وتعتبر هي خدمه إلكترونية هامه يقدمها مصرف الراجحي لجميع عملائه للتعرف على قيمة الأقساط المتبقية والقرض وهى كالتالي.