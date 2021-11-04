رابط التسجيل في بوابة ريف reef.gov.sa شروط طلب الدعم للأسر المنتجة والعاطلين

رابط التسجيل في بوابة ريف التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاقًا من حرصها على النهوض بالقطاع الريفي الزراعي، كما أتاحت لهم تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي المستوفين للشروط، سواء من الأسر المنتجة أو العاطلين عن العمل، وغيرهم من الفئات المشمولة بدعم ريف، حيث كان الهدف الأساسي هو تعزيز قدرات صغار المزارعين، ومساعدتهم على الحصول على الموارد والخدمات الزراعية بكل سهولة، فضلًا عن تحسين المستوى المعيشي ونمط الحياة لهذه الفئات.رابط التسجيل في بوابة ريف
من أهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للفئات المستفيدة من برنامج التنمية الريفية المستدامة هي رابط التسجيل في بوابة ريف، من أجل تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي الذي يساعد على النهوض بالأنشطة الريفية الزراعية للأسر المنتجة وربات البيوت وصغار المزارعين، وغيرهم، وفيما يلي خطوات التسجيل:
- الدخول إلى بوابة ريف.
- النقر على خيار تسجيل مستفيد جديد في ريف.
- الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.
- الانتهاء من تعبئة البيانات وتخصيص كلمة المرور.
- تسجيل دخول بوابة ريف ثم إدخال رقم الحساب البنكي.
- العمل على تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي.
- التعهد بالموافقة على الإقرارات والشروط.
بعد الانتهاء من التسجيل في دعم ريف وتقديم الطلب، يتم إشعار المتقدم بنجاح عملية التسجيل، ثم تتولى الجهات المختصة دراسة الطلب، والتحقق من الشروط، ثم يتم إشعار المتقدم بنتيجة الطلب.شروط دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين
حددت وزارة البيئة والزراعة شروط التسجيل في بوابة ريف وإنشاء حساب جديد عبر الرابط الرسمي، التي يتوجب توافرها في فئات المزارعين الراغبين في التقديم في برنامج ريف:
- الجنسية السعودية للمتقدمين، ولكن مع استثناء حاملي بطاقات التنقل.
- العمر لا يقل عن 21 عام.
- التفرغ التام عن العمل، وأن تكون مهنته الأساسية الزراعة، وتكون أحد المهن المحددة من قبل الوزارة، كما يجب أن يمارسها المتقدم بنفسه.
- السكن في المنطقة الإدارية المشمولة بدعم ريف.
- الدخل الشهري لا يزيد عن 600 شهريًا.
- الدعم الحاصل عليه لا يزيد عن 54 ألف ريال سنويًا بحد أقصى ثلاث برامج لذلك.
- الأهلية لمزاولة المهنة، واستخراج وثيقة العمل الحر.
- الحساب البنكي الفعال.
- التسجيل في منصة ريف.
هذا بالإضافة إلى الالتزام بالأحكام العامة لكل قطاع، فضلًا عن توافر الاشتراطات الفنية والصحية التي يعتمدها البرنامج، مع العمل أن قيمة الدعم تختلف من فئة لأخرى، لذلك بعد مراجعة الشروط يتمكن المزارع من التسجيل في بوابة ريف عبر الرابط الرسمي.
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رابط التسجيل في بوابة ريف التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاقًا من حرصها على النهوض بالقطاع الريفي الزراعي، كما أتاحت لهم تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي المستوفين للشروط، سواء من الأسر المنتجة أو العاطلين عن العمل، وغيرهم من الفئات المشمولة بدعم ريف، حيث كان الهدف الأساسي هو تعزيز قدرات صغار المزارعين، ومساعدتهم على الحصول على الموارد والخدمات الزراعية بكل سهولة، فضلًا عن تحسين المستوى المعيشي ونمط الحياة لهذه الفئات.رابط التسجيل في بوابة ريف
من أهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للفئات المستفيدة من برنامج التنمية الريفية المستدامة هي رابط التسجيل في بوابة ريف، من أجل تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي الذي يساعد على النهوض بالأنشطة الريفية الزراعية للأسر المنتجة وربات البيوت وصغار المزارعين، وغيرهم، وفيما يلي خطوات التسجيل:
- الدخول إلى بوابة ريف.
- النقر على خيار تسجيل مستفيد جديد في ريف.
- الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.
- الانتهاء من تعبئة البيانات وتخصيص كلمة المرور.
- تسجيل دخول بوابة ريف ثم إدخال رقم الحساب البنكي.
- العمل على تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي.
- التعهد بالموافقة على الإقرارات والشروط.
بعد الانتهاء من التسجيل في دعم ريف وتقديم الطلب، يتم إشعار المتقدم بنجاح عملية التسجيل، ثم تتولى الجهات المختصة دراسة الطلب، والتحقق من الشروط، ثم يتم إشعار المتقدم بنتيجة الطلب.شروط دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين
حددت وزارة البيئة والزراعة شروط التسجيل في بوابة ريف وإنشاء حساب جديد عبر الرابط الرسمي، التي يتوجب توافرها في فئات المزارعين الراغبين في التقديم في برنامج ريف:
- الجنسية السعودية للمتقدمين، ولكن مع استثناء حاملي بطاقات التنقل.
- العمر لا يقل عن 21 عام.
- التفرغ التام عن العمل، وأن تكون مهنته الأساسية الزراعة، وتكون أحد المهن المحددة من قبل الوزارة، كما يجب أن يمارسها المتقدم بنفسه.
- السكن في المنطقة الإدارية المشمولة بدعم ريف.
- الدخل الشهري لا يزيد عن 600 شهريًا.
- الدعم الحاصل عليه لا يزيد عن 54 ألف ريال سنويًا بحد أقصى ثلاث برامج لذلك.
- الأهلية لمزاولة المهنة، واستخراج وثيقة العمل الحر.
- الحساب البنكي الفعال.
- التسجيل في منصة ريف.
هذا بالإضافة إلى الالتزام بالأحكام العامة لكل قطاع، فضلًا عن توافر الاشتراطات الفنية والصحية التي يعتمدها البرنامج، مع العمل أن قيمة الدعم تختلف من فئة لأخرى، لذلك بعد مراجعة الشروط يتمكن المزارع من التسجيل في بوابة ريف عبر الرابط الرسمي.
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