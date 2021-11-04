كازاخستان تزيد حصتها من الطاقة المتجددة 5 أضعاف

جدة - نرمين السيد - وقال مامين، وفقا لوكالة أنباء كازينفورم، الكازاخية اليوم الأربعاء، إنه ضمن القمة الـ26 الأخيرة للأمم المتحدة فى جلاسكو، التزمت كازاخستان بمكافحة تغير المناخ وصادقت على اتفاقية باريس، وبالتالى التزمت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 15 ٪"، مضيفا أنه: "لتحقيق الهدف المحدد، حدثت كازاخستان مساهمتها المحددة واعتماد قانون البيئة الجديد".

وأوضح أن حصة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع بمقدار 5 أضعاف أى من 3٪ إلى 15٪ على أن تتضاعف حصة الطاقة المنتجة من الغاز بمقدار من 20٪ إلى 40٪ بحلول عام 2030.

وتابع: "من المخطط خفض الحصة من الطاقة المولدة من الفحم من 70٪ إلى 40٪، إلى جانب زيادة قدرة امتصاص الكربون عن طريق زراعة أكثر من مليارى شجرة بحلول عام 2025".

واختتم رئيس وزراء كازاخستان تصريحاته بالقول: "كجزء من الالتزامات المعتمدة لتحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2060، طورت الحكومة الوثيقة الاستراتيجية التى تنص على إصلاحات كبيرة فى جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز على الطاقة والتصنيع والزراعة والغابات والنقل والإسكان والمرافق العامة وإعادة تدوير النفايات".