واشنطن: الضربة التى أودت بحياة عشرة مدنيين أفغان لم تكن مخالفة لقانون الحرب

وقال المفتش العام للبنتاجون الجنرال سامى سعيد، وفق ما نقلته وزارة الدفاع الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، إن "التحقيق لم يكشف وجود أى انتهاك للقانون بما فى ذلك قانون الحرب".
وأضاف أن "أخطاء فى التنفيذ إلى جانب والميل إلى تأكيد قناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عدة أدت إلى خسائر مؤسفة فى صفوف المدنيين".
وتابع سعيد للصحفيين فى البنتاجون "كان خطأ غير متعمد، لم يكن سلوكا جرميا أو عملا متهورا أو إهمالا".
وقال سعيد - فى تقريره - إن الأشخاص الذى شاركوا بشكل مباشر بالضربة "اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديدا وشيكا" بعد ثلاثة أيام على اعتداء نفذه الفرع المحلى لتنظيم داعش وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أمريكيا ونحو مئة أفغانى بالقرب من مطار كابول.
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