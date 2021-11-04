مجلس الأمن يجدد تفويض قوة تحقيق الاستقرار فى البوسنة والهرسك

جدة - نرمين السيد - تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا صاغته فرنسا لتجديد تفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التى يقودها الاتحاد الأوروبى، يوفور-ألثيا (EUFOR-ALTHEA)، العاملة فى البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر.





وعقب اعتماد القرار، دعا السفير الفرنسى "نيكولا دوريفيير" القادة السياسيين فى البوسنة والهرسك إلى "تجاوز انقساماتهم والعمل لصالح الجميع لدفع البلاد إلى الأمام على وذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة. وقال "نيكولا دوريفيير" إن فرنسا "تدين جميع أشكال التشكيك فى وحدة أراضى البوسنة والهرسك ووجود البوسنة والهرسك كدولة"، معربا عن الأسف الشديد لقرار بعض الممثلين السياسيين عرقلة عمل مؤسسات الدولة المركزية، داعيا القادة إلى العمل فى إطار مؤسسات الدولة، ومؤكدا دعم بلاده "الثابت لوحدة البوسنة والهرسك فى إطار اتفاق دايتون/باريس".

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