ميقاتى: اتفقت مع الرئيس اللبنانى على خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميقاتى عقب لقائه برئيس الجمهورية صباح اليوم أنه أطلع عون على الأجواء التى احاطت زيارته الأخيرة إلى جلاسكو باسكتلندا واجتماعاته مع مختلف قادة الدول وممثلى ومسئولى الجهات الدولية. وأكد ميقاتى أنه سيلقى كلمة من السراى الكبير مقر رئاسة الحكومة يوضح فيها ما تم الاتفاق عليه.

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