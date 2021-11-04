كوريا الجنوبية: بيونج يانج تستعد لفتح الحدود مع الصين

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية فى المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لإعادة فتح خطوط قطاراتها مع الصين، بعد فرض ضوابط مطولة على الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأفاد المسؤول الكورى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- بأنه من المتوقع أن تستأنف كوريا الشمالية أولا نقل البضائع عبر الطرق البرية، مضيفا أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لبدء العمليات. وفى الأسبوع الماضى، أبلغت وكالة المخابرات الوطنية المشرعين أن كوريا الشمالية تجرى محادثات مع الصين وروسيا لاستئناف تشغيل خطوط القطارات عبر الحدود، وأن تلك التى تربط بين مدينة شينويجو الكورية الشمالية ومدينة دانغدونغ الصينية يمكن استئنافها خلال نوفمبر. وأعادت بيونج يانج مؤخرا فتح طرقها البحرية لتلقى الإمدادات الطبية وغيرها من السلع الضرورية لمواطنيها من قبل المنظمات الدولية، بعد الإغلاق المطول الذى يعتقد أنه أثر على اقتصادها المتضرر بالفعل بسبب العقوبات الدولية.

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