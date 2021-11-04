مقتل 3 سجناء فى «حرب عصابات» داخل سجن إكوادورى

جدة - نرمين السيد - قالت الخدمة الوطنية للرعاية الشاملة للبالغين المحرومين من حريتهم والمراهقين المجرمين (SNAI)، إن "ثلاثة سجناء فى مركز جواياس للحرمان من الحرية رقم 1، المعروف أيضًا باسم سجن ليتورال، قتلوا بسبب المواجهة بين العصابات المتنافسة".

وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إلى أن سجن ليتورال أصبح أكثر السجون الذى يشهد اشتباكات مستمرة بين العصابات، والتى كانت أخطرها التى حدثت فى سبتمبر الماضى حيث قتل حوالى 119 شخص.

وبحسب تقارير صحفية، فقد شهد سجن ليتورال الثلاثاء الماضى العديد من الاشتباكات، مما أدى إلى تدخل عناصر من الشرطة الوطنية، وبدأ موظفون من مكتب النائب العام للدولة والإجرام تحقيقات فى مقتل السجناء الثلاثة.

وتعانى سجون الإكوادور من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالى عدد السجناء فى البلاد حالياً 39 ألف سجين فى حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى هى 30 ألفاً، ويتولّى 1.500 حارس مراقبة هذه السجون فى حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.