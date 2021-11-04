الصحة التونسية: تطعيم 42 ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -فى بيان نشرته، اليوم الخميس، أن 4 ملايين و585 ألفا و358 مواطنا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و457 ألفا و176 جرعة بينها 10 آلاف و612 جرعة للسفر.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و753 ألفا و204 أشخاص حتى الآن.
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