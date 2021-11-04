رئيس وزراء اليابان يتولى حقيبة الخارجية مؤقتا حتى إعلان الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة، القول "إنه من بين المرشحين لخلافة وزير الخارجية اليابانى موتيجى توشيميتسو، وزير التعليم السابق يوشيماسا هاياشى".
وبموجب الدستور اليابانى، يجب أن يستقيل مجلس الوزراء بشكل جماعى عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس البرلمان بعد الانتخابات العامة.
وفى جلسة خاصة من المتوقع أن تعقد الأربعاء المقبل، سيختار مجلس البرلمان كيشيدا كرئيس للوزراء ثم سيعيد تشكيل مجلس الوزراء.
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