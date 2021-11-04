أسرار نجاح دجاج الكنتاكي احسن من المحلات بطريقة سهلة وسريعة

كثير من الناس يفضلون شراء دجاج الكنتاكي من المحلات والمطاعم في الخارج، فتتمنى كل سيدة أن تمنع أطفالها وأسرتها عن شراء اي مأكولات خارج المنزل، حرصاً على صحتهم، ونظافة الأكل أيضاً، فتتجه كل أم من الأمهات الي مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة عمل دجاج الكنتاكي وسر عملة في المحلات وبطريقة احسن، لأن دجاج الكنتاكي يعد من أكثر الأكلات التي يحبها كثير من الناس وخاصة الأطفال نظراً لطعمها اللذيذ والشهي واليوم سنقدم لك في هذا المقال طريقة عمل دجاج الكنتاكي بكل أسراره، بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة ومقرمش. طريقة عمل دجاج الكنتاكي طريقة عمل دجاج الكنتاكي المكونات: كيلو واحد من الدجاج مقطع الي 8 أجزاء. عدد كيلو واحد من الدقيق الأبيض. عدد 2 حبة من البيض. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البصل البودر. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة تحضير دجاج الكنتاكي أولاً قبل طهي الدجاج بيوم قومي بتتبيله واتركيه في الثلاجة.

ثم بعد ذلك اخلطي عصير الليمون، مع 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من زيت الذرة، وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح الأبيض، وملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم مع بعض وادهنى الدجاج بزيت الذرة.

ثم بعد ذلك افركي الدجاج بملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح الأبيض، ثم نضع معجون صلصة الطماطم الحارة.

ثم بعد ذلك اعصري علية الليمونة والخل الأبيض، ثم ضعي الدجاج في هذه التتبيلة، في كيس طعام واتركية في الثلاجه لمدة يوم كامل.

ثم بعد ذلك اخرجي الدجاج من الكيس وصفية من الخل ثم حضري باقي مكونات الوصفة.

ثم بعد ذلك قومي بضرب البيض و اضيفي إليه البيكنج باودر، ومن هنا سيبدأ الدقيق في الفوران.

وبعد أن يبدأ الفوران أن يهدي نضع الدجاج ونضيف كمية أخرى من البيكنج بودر.

ثم بعد ذلك نقلب الدجاج في البيكنج باودر ثم نضعها فى الدقيق مع باقى التوابل، ويمكن أن نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى، ثم نضع زيت على نار هادئة ونبدأ في قلي دجاج الكنتاكي. طريقة تحضير دجاج الكنتاكي الوسوم

كثير من الناس يفضلون شراء دجاج الكنتاكي من المحلات والمطاعم في الخارج، فتتمنى كل سيدة أن تمنع أطفالها وأسرتها عن شراء اي مأكولات خارج المنزل، حرصاً على صحتهم، ونظافة الأكل أيضاً، فتتجه كل أم من الأمهات الي مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة عمل دجاج الكنتاكي وسر عملة في المحلات وبطريقة احسن، لأن دجاج الكنتاكي يعد من أكثر الأكلات التي يحبها كثير من الناس وخاصة الأطفال نظراً لطعمها اللذيذ والشهي واليوم سنقدم لك في هذا المقال طريقة عمل دجاج الكنتاكي بكل أسراره، بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة ومقرمش. طريقة عمل دجاج الكنتاكي طريقة عمل دجاج الكنتاكي المكونات: كيلو واحد من الدجاج مقطع الي 8 أجزاء. عدد كيلو واحد من الدقيق الأبيض. عدد 2 حبة من البيض. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البصل البودر. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة تحضير دجاج الكنتاكي أولاً قبل طهي الدجاج بيوم قومي بتتبيله واتركيه في الثلاجة.

ثم بعد ذلك اخلطي عصير الليمون، مع 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من زيت الذرة، وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح الأبيض، وملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم مع بعض وادهنى الدجاج بزيت الذرة.

ثم بعد ذلك افركي الدجاج بملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح الأبيض، ثم نضع معجون صلصة الطماطم الحارة.

ثم بعد ذلك اعصري علية الليمونة والخل الأبيض، ثم ضعي الدجاج في هذه التتبيلة، في كيس طعام واتركية في الثلاجه لمدة يوم كامل.

ثم بعد ذلك اخرجي الدجاج من الكيس وصفية من الخل ثم حضري باقي مكونات الوصفة.

ثم بعد ذلك قومي بضرب البيض و اضيفي إليه البيكنج باودر، ومن هنا سيبدأ الدقيق في الفوران.

وبعد أن يبدأ الفوران أن يهدي نضع الدجاج ونضيف كمية أخرى من البيكنج بودر.

ثم بعد ذلك نقلب الدجاج في البيكنج باودر ثم نضعها فى الدقيق مع باقى التوابل، ويمكن أن نضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى، ثم نضع زيت على نار هادئة ونبدأ في قلي دجاج الكنتاكي. طريقة تحضير دجاج الكنتاكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح دجاج الكنتاكي احسن من المحلات بطريقة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.