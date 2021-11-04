ميقاتي يدعو قرداحي إلى "تغليب المصلحة الوطنية"

دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس، وزير الإعلام، جورج قرداحي، الذي أثارت تصريحاته أزمة مع دول خليجية، إلى "تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية"، مؤكدا على أن لبنان يعمل على "إعادة العلاقات مع الخليج إلى طبيعتها".

وفي كلمة متلفزة، أوضح ميقاتي أن السلطات اللبنانية تعمل على "معاجلة ملف العلاقة مع السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة"، مضيفا: "سنسعى للتعاون للعودة عن القرارات المتخذة، التي تعيد العلاقات اللبنانية العربية، والخليجية بالذات، لطبيعتها".

ووجه رئيس الوزراء اللبناني كلمة لقرداحي، قائلا: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية".

وتابع: "يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف، ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تكون قادرة على الإنتاج والعمل، وتضيع المزيد من الوقت".

واستطرد ميقاتي: "مخطئ من يعتقد أن التعطيل ورفع السقوف السياسية هو الحل، وعلى الجميع أن يقتنع بأنه لا يمكن لأي فريق أن يختصر البلد والشعب لوحده. يقرر ونقرر جميعا التمسك بالثوابت الوطنية".

كما دعا "الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة، مع التشديد على عودة الحكومة إلى عملها الطبيعي بنشاط وإيجابية، وتعويض الأيام التي ضاعت هدرا في مناكفات".

ونوه رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد "اجتماعات ولقاءات فاصلة، قبل تحديد الكلمة الفصل بكل شأن".

واختتم كلمته بالقول: "لنبتعد جميعا عن المناكفات. هذا هو طريق الحل ولا حل سواه، ولنختصر الوقت والمسافات للولوج إلى العمل المنتج المنتظر".