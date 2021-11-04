«المركزى الأوروبى»: قمة «Cop26» فرصة لرسم مسار واضح لعالم خال من الكربون

جدة - نرمين السيد - وأضافت لاجارد فى تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، أنه من خلال القضاء على انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون سنتمكن من تجنب تغير مناخى كارثى، مبينة أن هامش انتقال سريع بما يكفى لتحقيق أهداف اتفاق باريس ينغلق بسرعة، لكن الأهم من ذلك أن يظل مفتوحا.

وأشارت رئيسة البنك أن التقدم التكنولوجى يسمح بتخفيض كبير فى تكاليف الطاقة الشمسية، والتى تعد اليوم واحدة من أرخص مصادر إنتاج الكهرباء على الإطلاق، مضيفة أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية فى الواقع، يمكن تحقيق أكثر من نصف التخفيضات الإضافية للانبعاثات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس دون زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين. لكن فى الوقت الحالى لا يمكننا الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط؛ فهناك قطاعات لم تنضج فيها التكنولوجيا اللازمة بعد.