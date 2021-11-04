فيسبوك يحذف منشورا لآبى أحمد بسبب تحريضه على العنف

جدة - نرمين السيد - وفى المنشور الذى حذفه الموقع، قال آبى أحمد إن "تقدم المتمردين (جبهة تحرير تيجراى) سوف يؤدى إلى زوال البلاد"، وحث المواطنين على "تنظيم صفوفهم والسير بأى طريقة شرعية وبأى أسلحة وقوة متاحة... لمنع وصد ودفن مقاتلى جبهتى تحرير شعب تيجراى".
وقال متحدث باسم فيسبوك، فى تصريح لشبكة "بى بى سى": "علمنا بمنشور لرئيس وزراء إثيوبيا وأزلناه لانتهاكه سياساتنا ضد التحريض على العنف ودعمه".
وأضاف أننا "نقوم بإزالة المحتوى من الأفراد أو المنظمات التى تنتهك معايير المجتمع لدينا، بغض النظر عن هويتهم".
وكانت الحرب فى إقليم تيجراى، قد بدأت فى 4 نوفمبر من العام الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد بشن هجوم عسكرى، زاعما أن حكومته فعلت ذلك ردا على هجوم على قاعدة عسكرية تضم قوات حكومية.
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