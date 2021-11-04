كوريا الجنوبية: شحن 290 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى فيتنام

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن كوريا شحنت 290 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كوفيد-19، إلى فيتنام، بالإضافة إلى تبرعها السابق بـ 1.1 مليون جرعة الشهر الماضى.





وأضافت الوزراة فى بيان، نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- أن طائرة تحمل اللقاح غادرت مطار إنتشون الدولى غرب سول فى وقت سابق من اليوم وستصل إلى فيتنام فى نفس اليوم. وأشارت إلى أن فيتنام الواقعة فى جنوب شرق آسيا تعتبر الشريك التجارى الرئيسى لكوريا الجنوبية، حيث يعيش فيها حوالى 156 ألف مواطن كورى وتعمل حوالى 9.000 شركة فى الأعمال التجارية.

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