لبنان يعلن تضامنه مع السعودية ضد أى اعتداء

جدة - نرمين السيد - وجددت وزارة الخارجية اللبنانية، إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين حوثيتين على المملكة العربية السعودية. وشددت على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة. وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثى تجاه جازان.

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