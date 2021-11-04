كيفية التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي والأوراق المطلوبة لذلك بالمملكة

كيفية التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي والأوراق المطلوبة، من احد الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، والكثير يستفيد من هذه الخدمات، وتعمل علي توفير فرص عمل للسعودي، المستفيد من الضمان الاجتماعي، والهدف تقديم الكثير من الوظائف الجديدة للمواطنين، وإدخال المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتعمل المنصة علي أخراج المهارات المهنية وتنميتها، والتسجيل مهم للحصول علي دعم الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للأشخاص الباحثين علي العمل والقادرين عليه، حيث يتم تقديم الكثير من الدورات التدريبية، والتأهيل للحصول علي الوظائف المتاحة، والهدف أيضا دمج مستفيدي الضمان بسوق العمل بالمملكة، عن طريق الشركات المختلفة التي تنسق مع الوزارة، بهدف توفير فرص العمل المناسبة لهم، والتدريب علي راس العمل، فتعمل منصة تمكين علي نشر ثقافة العمل والاعتماد علي النفس، وعلاج التحديات التي تواجههم في رحلة البحث عن عمل.

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كيفية التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي والأوراق المطلوبة

لمنصة تمكين التابعة للضمان الاجتماعي بالمملكة، أهمية كبيرة وتتميز في:

توفير فرص العمل أو المشاريع الإنتاجية أو ريادة الأعمال. ثم نشر أهمية العمل والتوعية بأهمية الاستقلالية بالعمل. تعريف المستفيد بالفرص المتاحة من عدة جهات مختلفة. ثم يهدف لمعالجة المشاكل التي يمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي، من خلال تحقيق قدراتهم المهنية.

شروط منصة تمكين الضمان الاجتماعي

هناك شروطا للتسجيل في منصة تمكين من الضمان الاجتماعي، ويجب تحقيقها:

أن يكون سعودي الجنسية. ثم يجب أن يكون مسجلا بالضمان الاجتماعي. عدم حصول المستفيد علي عمل في القطاع الحكومي أو الخاص. يشترط حصوله علي الثانوية العامة أو ما يعادلها. ثم يكون المتقدم مقيما بشكل دائم بالمملكة.

برنامج ساعد وخطوات التسجيل والشروط في وزارة الخدمة المدنية بالمملكة

أرفاق صورة الهوية الوطنية للمتقدم. ثم صورة من المؤهل الدراسي الخاص به. أرفاق الشهادات التي تخص الدورات العلمية التي حصل عليها. ثم شهادات الخبرة الفعلية إن وجدت. تعبئة الاستمارة التي تخص التوظيف في تمكين.

الدخول إلي موقع منصة تمكين. ثم اختار التسجيل في المبادرة. ادخل رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في أمكانها الصحيحة. ثم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة. الضغط علي تسجيل، التسجيل في العمل. اختار العمل المناسب لتخصصك، والضغط علي تسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تمكين الضمان الاجتماعيطريقة التسجيل في منصة تمكين

التقديم في بوابة جدارة للتوظيف الحكومي الإلكتروني والشروط والمستندات بالمملكة