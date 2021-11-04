أوروبا.. وتيرة انتقال عدوى كورونا "مقلقة جدا"

أعربت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، عن قلقها الشديد من تزايد وتيرة انتقال عدوى كوفيد -19 في أوروبا في الوقت الراهن.
وقالت منظمة الصحة إن وتيرة انتقال عدوى كوفيد-19 في أوروبا "مقلقة جدا" في الوقت الراهن، ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير الاقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي "أصبحنا مجددا مركز" الجائحة.
وأشار كلوغة إلى أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جدا (..) وإذا بقينا على المسار نفسه قد يسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير.
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