الإمارات وأذربيجان يتفقان على إنشاء مجلس أعمال لزيادة التبادلات التجارية

جدة - نرمين السيد - اتفقت الإمارات وأذربيجان على إنشاء مجلس أعمال مشترك لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين، وأقرا برنامج تعاون مشترك فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة والابتكار بهدف زيادة التنويع الاقتصادى والنمو المستدام، وخطة لتعزيز التعاون الجمركى لدعم صادرات أذربيجان بالاستفادة من مكانة الدولة كبوابة تجارية لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.





كما اتفق الجانبان خلال الدورة الثامنة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان، برئاسة كل من عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد فى أذربيجان، والتى عقدت فى دبى على هامش معرض إكسبو 2020 - على برنامج عمل لدعم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى بمشاركة غرف التجارة ووكالات تنمية الصادرات لتشجيع الاستثمار فى كلا البلدين، وتكثيف الزيارات الرسمية والوفود التجارية لاسكتشاف الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية والتنموية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتى وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس: "نحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء فى أذربيجان لتنمية التعاون فى مختلف القطاعات التى تحمل فرصا واعدة للمستقبل "، مؤكدا أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى بينهما، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أهمية الدور الذى تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتى نجحت عبر دوراتها السابقة فى تحقيق نمو ملموس فى كل مجالات التعاون المشترك، مبينا أن الدورة الحالية وضعت برنامجا جديدا للشراكة يشمل مظلة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية، وفق أجندة واضحة للانتقال نحو مستوى أعلى وأكثر تنوعا فى أنشطة التجارة والاستثمار المتبادلة.

وأكد وزير الاقتصاد الأذرى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع دولة الإمارات فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى الدور الإيجابى الرائد الذى تضطلع به اللجنة الاقتصادية المشتركة فى تطوير العلاقات ودعمها إلى مستويات أرحب.

وشهدت اللجنة إطلاق برنامج جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى وزيادة فى عدد من القطاعات الحيوية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار فى قطاعات الاقتصاد الجديد وفى مقدمتها الصناعة المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمى والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الغذائى والنقل والطاقة المتجددة.

كما أقر الجانبان خطة لدعم الاستثمار الإماراتى فى المنطقة الحرة لأذربيجان لتطويرها لتصبح مركزا لوجستيا رئيسيا فى وسط أوراسيا، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لدعم التبادل التجارى.