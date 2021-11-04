النمسا وبريطانيا تتفقان على تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الداخلية النمساوية فى بيان اليوم الخميس، أن وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر التقى فى فيينا مع نظيرته وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل وناقش معها أيضا سبل مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم.
ولفت البيان الى تأكيد الوزير النمساوى على أن بريطانيا هى شريك مهم للنمسا حتى بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى، مشيرا الى أن التعاون على مستوى جهازى الشرطة يسير بشكل جيد للغاية منوها الى وجود العديد من التحديات المشتركة التى تتطلب تكثيف التعاون بين البلدين.
وقال الوزير إن الحال فى بريطانيا كما هو فى النمسا؛ حيث يهدد التطرف والراديكالية الأمن الداخلى فى البلدين موضحا أن النمسا تريد أن تستفيد من تجربة السلطات البريطانية فى هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين تطرقا إلى الوضع فى أفغانستان وسبل إعادة الاستقرار لهذا البلد، والحد من موجات جديدة من اللاجئين، كما بحثا تبادل المعلومات حول موضوع غسل الأموال والأمن السيبرانى.
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