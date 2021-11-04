ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء فى لاجوس لـ36 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقال رجال الإنقاذ فى نيجيريا حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو.تى.فى.) الإخبارية اليوم الخميس، إنه جرى انتشال 36 جثة حتى الآن وإنقاذ 9 أشخاص على قيد الحياة. وكان المنسق العام لوكالة الطوارئ الوطنية النيجيرية قد قال إنه يوجد تحت الأنقاض ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم مالك المبنى، مشيرا إلى أن مبنى مكون من 21 طابقا، انهار وحوصر بداخله 50 شخصا على الأقل، حيث كان عشرات العمال يعملون فى موقع البناء.

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