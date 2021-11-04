سلطات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مسجدا فى محافظة نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس فى تصريح اليوم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة وهدمت المسجد المبنى منذ عامين، والذى يقع فى منطقة أبو صيفى شرقى البلدة، مضيفا أن قوات الاحتلال جرفت أيضا طرقا زراعية فى الجهة الجنوبية من البلدة.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على هدم المسجد، فى خطوة اعتبرتها اعتداء واضحا على المقدسات والأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين.

وقال قاضى قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلى بهدم مسجد قرية دوما جنوب نابلس اليوم هو عدوان صارخ على الدين الإسلامى والعقيدة الإسلامية وعلى مشاعر المسلمين فى كل العالم.

واستنكر الهباش الصمت العربى والإسلامى والدولى المخجل الذى يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد من المجازر والانتهاكات الجسيمة والمخالفة لمعايير القانون الدولى والإنسانى بحق مقدساتنا من خلال تدميرها لمساجدنا ومنع إقامة الصلاة فيها.