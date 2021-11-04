الأردن وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وأكد الفايز وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، اعتزاز الأردن بعلاقاته مع باكستان والتى يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضى، وكانت على الدوام راسخة ومتينة، وتقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون لما فيه مصلحة بلدينا، مؤكدا حرص مجلس الاعيان على تعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه، أشاد السفير الباكستانى بعمق العلاقات الباكستانية الأردنية فى مختلف المجالات، موضحا ان بلاده تتطلع الى بناء شركات استثمارية جديدة بين البلدين.
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