سفير عُمان بالقاهرة يبحث مع نظيره الفرنسى تعزيز العلاقات بين مسقط وباريس

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير "مارك باريتى" سفير فرنسا لدى مصر، بمقر السفارة العُمانية بالقاهرة.





تناول اللقاء الحديث حول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتعاون والتنسيق المشترك بين السفارتين.

وأشاد السفير الفرنسى بالقاهرة، بالدور العُمانى المهم فى المنطقة بما يساهم فى تعزيز الاستقرار، وتطرق إلى ذكرياته فى السلطنة حيث عمل سفيراً لبلاده بمسقط خلال الفترة من عام 2004م إلى 2008م.

وأكد "مارك باريتى" أن سلطنة عُمان دولة محورية، وتلعب دورًا مهمًا يسهم فى ضمان تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية والخليج، وقال إن مسقط وباريس لديهما شراكة مميزة تستند إلى رؤية مشتركة للأمن الإقليمى، وإلى قناعة بأن النزاعات تسوّى عبر الحوار فى المحافل المتعددة الأطراف، ومن خلال الامتثال للقانون الدولى.

يذكر أن العلاقات بين عُمان وفرنسا تشهد تميزاً فى مختلف المجالات، إذ تعد فرنسا جهة فاعلة اقتصادية بارزة فى السلطنة فى مجال الاستثمارات، وتحظى بحصص عديدة فى مجال إنتاج الكهرباء والماء وإدارة النفايات وصناعة النفط والغاز والأمن والمجال اللوجستى والمتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة والخدمات المخصصة للمنشآت، كما تملك ما يزيد على 40 منشأة فرنسية فروعاً لها فى عُمان.

ويندرج التبادل الثقافى والتراث أيضًا فى صلب التعاون العُمانى - الفرنسى، خصوصًا فى مجال السياحة الثقافية، كما تواكب فرنسا السلطنة فى مساعيها إلى إبراز قيمة تراثها من خلال إقامة معارض متبادلة وتعزيز التبادل الفنى ودعم البعثات الأثرية، فضلاً عن إنشاء فرع للمركز الفرنسى لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية تدريجياً فى السلطنة خلال السنوات الماضية.