أسطول من البحرية الروسية يراقب حركة سفينة أمريكية دخلت البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز تحكم الدفاع الوطنى الروسى - فى بيان اليوم الخميس، أن قوات وآليات أسطول البحر الأسود شرعت فى السيطرة على تحركات سفينة القيادة البحرية الأمريكية (ماونت ويتنى)، التى دخلت البحر الأسود اليوم.

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