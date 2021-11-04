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قوات الاحتلال تهدم مسجدا جنوب نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسجداً في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. قوات الاحتلال تهدم مسجدا جنوب نابلسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسجداً في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة "وفا" الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت شرق البلدة بعدد من الجرافات وهدمت مسجداً كما قامت بتجريف طرق زراعية جنوبها. وتطالب فلسطين باستمرار المجتمع الدولي بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته.



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