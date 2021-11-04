صور.. الصين تسلم 500 ألف جرعة لقاح كورونا للأردن

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور فراس الهوارى وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، إن هذه المبادرة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين فى جميع المجالات وتحديدا بمجال الإهتمام بحياة الإنسان وصحته، مضيفا أن هذا التبرع سيسهم بدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، التى تستهدف وزارة الصحة من خلالها إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين واللاجئين.

وقال السفير الصينى فى عمان تشن تشوان دونج، إن تعاوننا فى مكافحة وباء كورونا يعكس الصداقة العميقة بين البلدين، وقد عزز الثقة والعزم فى هزيمة الفيروس.



وأشار السفير الصينى إلى أن العديد من الأردنيين تلقوا لقاحات سينوفارم، ما يعتبر تصويتا على الثقة باللقاحات الصينية، مشيدا بالإنجازات التى حققتها المملكة للسيطرة على الوباء، مثمنا تسهيل الأردن اجراءات تطعيم الصينيين المتوجدين على الاراضى الاردنية وعلاج المصابين منهم بفيروس كورونا.