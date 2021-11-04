- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور فراس الهوارى وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، إن هذه المبادرة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين فى جميع المجالات وتحديدا بمجال الإهتمام بحياة الإنسان وصحته، مضيفا أن هذا التبرع سيسهم بدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، التى تستهدف وزارة الصحة من خلالها إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين واللاجئين.
وقال السفير الصينى فى عمان تشن تشوان دونج، إن تعاوننا فى مكافحة وباء كورونا يعكس الصداقة العميقة بين البلدين، وقد عزز الثقة والعزم فى هزيمة الفيروس.
وأشار السفير الصينى إلى أن العديد من الأردنيين تلقوا لقاحات سينوفارم، ما يعتبر تصويتا على الثقة باللقاحات الصينية، مشيدا بالإنجازات التى حققتها المملكة للسيطرة على الوباء، مثمنا تسهيل الأردن اجراءات تطعيم الصينيين المتوجدين على الاراضى الاردنية وعلاج المصابين منهم بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الصين تسلم 500 ألف جرعة لقاح كورونا للأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.