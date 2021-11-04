قبرص تقر «لقاحات معززة» من كورونا لمن تجاوز الخمسين

جدة - نرمين السيد - كما وافق المجلس على اقتراح وزير الصحة القبرصى ميخاليس هادجيبانتيلاس بتمديد الإجراءات الحالية ضد انتشار فيروس كورونا حتى 2 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة (سايبراس ميل) القبرصية.

وقالت وزارة الصحة القبرصية - فى بيان - ​​"درس مجلس الوزراء البيانات الوبائية الأخيرة وأخذ فى الاعتبار حقيقة أن المجتمع العلمى فى قبرص والعالم يعتقد أنه فى المستقبل القريب هناك حاجة إلى رعاية كبيرة لتجنب تفش جديد".

ووافق مجلس الوزراء القبرصى على اقتراح معظم أعضاء اللجنة العلمية حول فيروس كورونا بتخفيض الحد الأدنى لسن إعطاء اللقاح المعزز إلى 50 سنة فأكثر، وسيكون المؤهلون هم الأشخاص الذين أكملوا التطعيم الخاص بهم قبل ستة أشهر على الأقل من تلقى اللقاح المعزز.

كما وافق المجلس على ضم الفئات الضعيفة من السكان المؤهلين للجرعة الثالثة، مثل المصابين بالسمنة المفرطة، بغض النظر عن أعمارهم.