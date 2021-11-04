انطلاق هيونداي توسان 2022  الوحش الكوري بسعر مفاجأة.. هيونداي توسان الوعرة

هيونداي توسان 2022 سمارت الجديدة واحدة من السيارات التي تنافس بقوة في سوق السيارات السعودي، وذلك لكنها تغطي من خلال فئاتها الجديدة والكثيرة حيث يبلغ عددهم 7 فئات، جميع أذواق المستهلك السعودي، وتأتي هيونداي توسان 2022 الجديدة بفئات هي سمارت دفع ثنائي وسمارت دفع رباعي بالإضافة إلى كومفورت دفع أمامي و كومفورت دفع رباعي، وكذلك هناك توسان التميت وهناك أيضا فئة بريميوم.

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وتتميز توسان سمارت 2022 بمظهر خارجي أنيق للغاية.

وفي الوقت نفسه تحتوي هيونداي توسان سمارت 2022 الجديدة على محرك بسعة 2 لتر يعطي قوة تقدر بـ 156 حصان ميكانيكي.

السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يطلق العنان لكامل قوة المحرك الجبار.

100 ألف و895 ريال لنسخة الدفع الأمامي.

وفي الوقت نفسه 107 ألف و220 ريال سعر نسخة الدفع الرباعي من سمارت الجديدة.

والفئة الأغلى في توسان الجديدة هو التميت بسعر 150 ألف ريال.

صرفية وقود متميزة بالنسبة لسيارة بهذا الحجم، 1 لتر مقابل 13.4 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على نظام تثبيت السرعة المفيد للغاية خاصة على طرق السفر لتوفر الراحة لقائدها

السيارة تحتوي على تكييف أوتوماتيكي بالإضافة إلى مرايا جانبية تحتوي على ميزة الضم الكهربائي.

السيارة تحتوي على نظام منبه الاصطدام الأمامي لمنع وقوع تصادم.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على حساس خلفي للمساعدة في الرجوع بدون تعثرات.

تحتوي توسان سمارت 2022 على نظام مراقبة حركة سير التقاطعات للتنبيه في حالة وجود احتمالية تصادم.

تحتوي السيارة على 5 مقاعد مغطيين بجلد فاخر مع مستوى تجهيزات غاية في الروعة.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على شاشة كبيرة بمقاس 10 انش للتحكم في وظائف السيارة المختلفة.

السيارة تحتوي على ابل كار بلاي وكذلك تحتوي على اندرويد اوتو.

وهناك نظام ثوري في عالم السيارات وليس متاح في أغلبية الشركات وهو نظام اكتشاف الهواء الفاسد ومقاومة دخوله لصالون السيارات.

السيارة متوفرة لدى معارض المجدوعي والوعلان.

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