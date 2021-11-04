التأهيل الشامل الجديد 1443 وشروط وطريقة التسجيل

التأهيل الشامل الجديد شروطه وطريقه التسجيل. ويعتبر التأهيل الشامل من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك تعمل المملكة علي تقديم المساعدات والإعانات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة لدعم تكاليف المعيشة. وكذلك قد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن كافة المعلومات الخاصة بهذا الشأن على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على الإنترنت، وسوف نتحدث هنا عن الموضوع بالتفصيل للاستفادة الكاملة. ‬كذلك سوف نوضح سلم رواتب المستفيدين من البرنامج بعد التحديث الجديد. وفئات المستفيدين من برنامج الدعم الذين لديهم أعاقات جسدية أو نفسية أو بصرية تمنعهم عن العمل.

لابد أن يكون المستفيد من نظام التأهيل الشامل يكون مسجل بشكل فعلي في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة.

لابد أن يكون المتقدم يحمل إعاقة تندرج تحت قائمة أنواع الإعاقة التي تقدم لها المساعدات والإعانات التي يختصها المشروع.

كذلك لابد أن تكون الإعاقة لحقت بالمتقدم للحصول على الإعانة لا يتجاوز الخمس وأربعون عام فقط ولم تحدث له بعد ذلك.

لابد أن تكون إقامة المتقدم دائمة بالمملكة ولا يغادرها حتي يكون له حق الحصول على الإعانة.

كذلك لا تزيد فترة التأهيل خلال العام عن ستة شهور.

لا يكون المتقدم حاصل على إعانة أخرى مثل إعانة الإيواء.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل الجديدطريقة التسجيل

للحصول على الإعانة المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة لابد من التسجيل على الرابط الخاص الذي أعلنت عنه الوزارة الموجود على موقعها الرسمي على الإنترنت، وخطوات التسجيل كالتالي:

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد للمستخدم على الموقع.

مليء كافة الخانات الخاصة بالبيانات الأساسية للمتقدم للحصول على الإعانة.

لابد من تسجي رقم الهاتف الخاص بالمستخدم للتواصل بالإضافة إلى وضع رقم سري خاص به لا يشاركه مع أحد.

إضافة الحساب البنكي لتلقي المعونة عليه عند الموافقة والحصول عليها.

أعلنت الوزارة عن مجموعة من المستندات الرسمية التي يتوجب إحضارها وتقديمها للجهة المختصة للحصول على المنحة، ومن ضمن تلك الأوراق ما يلي:

أحضار أصل بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم مع إرفاق صورة ضوئية لها ولابد ان تكون البطاقة سارية الصلاحية.

اجتياز الكشف الطبي للتأكد من استحقاق المتقدم لطلب الإعانة وكذلك الكشف النفسي.

إحضار أربعة صور شخصية حديثة مقاس ثلاث في أربعة سم.

إحضار كشف للمرتب الذي يتقاضاه المتقدم يكون مختوم وموثق من الجهة التي يعمل لديها في حالة كونه موظف.

الإعانات للمكفوفين أو الصم أو البكم ٣ ألاف ريال شهريا.

حالات الصم والبكم معا تبلغ قينة الإعانات ١٠ ألاف ريال شهريا.

آما الحالات التي تعاني من التأخر في النمو ٤ ألاف ريال شهريا.

حالات الشلل الرباعي والصم والبكم معا تبلغ قيمة الإعانات ٢٠ ألف ريال شهريا.

كذلك الذين يعانون من خلع في مفصل الفخد تبلغ الإعانة ١٠ ألاف ريال سعودي.

المصابين بمتلازمة مارفان تبلغ الإعانة ٤ ألاف ريال سعودي.

سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد 1443