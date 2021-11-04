أخبار اليمن : عالميا.. تسجيل 5 ملايين حالة وفاة بكورونا

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عالميا.. تسجيل 5 ملايين حالة وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي. عالميا.. تسجيل 5 ملايين حالة وفاة بكوروناأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي. ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 248674212 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5034903 حالات. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 769874 حالة وفاة من أصل 769874 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 459658 حالة وفاة من أصل 34319152 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 608135 حالة وفاة من أصل 21835785 إصابة.



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