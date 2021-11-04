ميقاتي يبحث نتائج زيارته لجلاسكو مع ممثلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى مع ممثلى الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبى والبنك الدولى الأوضاع فى لبنان ونتائج زيارته إلى جلاسكو باسكتلندا بعد لقاءاته بعدد من قادة دول العالم وكبار المسؤولين فى المنظمات الدولية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده ميقاتى اليوم فى مقر رئاسة الحكومة اللبنانية" بحضور سفير الاتحاد الأوروبى فى لبنان رالف طراف والمنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة فى لبنان نجاة رشدى والمدير الاقليمى لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى البنك الدولى ساروج كومار، ورئيس وحدة التعاون فى الاتحاد الأوروبى رين نيلند ورئيسة مكتب الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نتالى سارافيان ومنسق "برنامج إطار الاصلاح والتعافى وإعادة الاعمار" جاب فإن ديجل.

بعد اللقاء، قال طراف إن ميقاتى قدم تقييما موجزا عن الأوضاع بعد زيارته الى جلاسكو ولقائه بالعديد من الزعماء السياسيين الدوليين، مشددا على أن رئيس الحكومة اللبنانية عاد برغبة فى تحقيق تقدم فيما يتعلق بالأوضاع المالية التى تعد فى غاية الاهمية بالنسبة للبنان.

وأضاف طراف أن المجتمعين أعربوا عن دعمهم للبنان ورئيس الحكومة فى مواقفه، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش ايضا الخطوات المقبلة التى ستتخذها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى معه.

وأوضح أن من بين الخطوات الدفع نحو عقد لقاء مشترك لما يسمى بالمجموعة الاستشارية والذى تنظمه الأمم المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى بإشراف رئيس الحكومة وبمشاركة المانحين ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة لمناقشة ملفات عدة منها إعادة الإعمار والتعافى والإصلاح.