من ضمن ما يبحث عنه المستثمرين اليوم هو موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثالث 2021. تعد شركة أرامكو السعودية من أكبر شركات النفط في العالم، وتعمل على توزيع أرباحها السنوية لحملة الأسهم والمساهمين في بداية كل ربع من العام. هذا وقد حققت الشركة صافي ربح بنسبة 158% ووصل صافي الأرباح 114.09 مليار ريال مقابل 44.21 مليار عن نفس الفترة العام الماضي وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 79% ووصلت لـ 359.09 مليار ريال مقابل 200 مليار عن نفس الفترة العام الماضي.

موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثالث 2021

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بالشركة بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الثالث لعام 2021 في المواعيد الآتية:

الربع الثالث2021. توزيعات الأرباح (ر.س)0.3518 النوع عادي في 4 نوفمبر تاريخ الأحقية وتاريخ الدفع في 22. نوفمبر 2021. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم وذلك يوم الاستحقاق للمقيدين في السجل المساهمي المصدر في مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كم أرباح أرامكو الربع الثالث 2021

حسب تقرير شركة أرامكو السعودية فإن حصة السهم الواحد في توزيعات الربع الثالث تبلغ 0.3518 ريال، وسوف يتم إيداعه بحسابات المساهمين وهذا ولم يشهد السهم أية تغيرات عن الربع الثاني من نفس العام.

أرامكو السعودية

وقد عززت الشركة الزيادة في معدلات الأرباح في المقام الأول لارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة كما ارتفعت هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، مما ساهم في ارتفاع إيرادات الشركة، وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت الأرباح بنسبة 121.6% لتصل لـ 291 مليار ريال في مقابل 131.31 مليار ريال خلال الفترة الماضية وارتفعت الإيرادات بنسبة 71.9% أي 943.52 مليار ريال، في مقابل 548.86 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة أن الأداء الاستثنائي بالربع الثالث جاء كنتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي بالأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة بعد فترة التعافي، إلى جانب مكانة الشركة الفريدة فيما يتعلق بانخفاض تكلفة الإنتاج. كما أن أسهم النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى لها بعد أن قفزت العقود الآجلة للنفط الخام 4.5% بالربع الثالث كنتيجة لتحالف الأوبك إلى جانب الإبقاء على زيادة الإنتاجية بدلًا من الرفع في ظل مخاوف الإمداد العالمية.