القمة 123.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري وتشكيل الفريقين المتوقع في الديربي

ينتظر الملايين من محبي وعشاق الكرة المصرية من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مصر والدول العربية انطلاق مباراة الأهلي والزمالك القمة 123 الديربي المصري التي تجمع بين قطبي كرة القدم في مصر في القمة 123 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي يكون لها أهمية كبيرة وينتظرها المصريين من لهم في عالم الساحرة المستديرة ومن ليس لهم في تشجيعها فيتم الاهتمام بنتيجة المباراة على أقل تقدير.

مباراة الأهلي والزمالك القمة 123

ويسعى كلا الفريقين في إسعاد جماهيره حيث يظل أكثر المنشورات تداولا قبل مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 وبعدها بأيام على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أخبار المباراة وتمنيات الجمهور بفوز ناديهم حيث يسعى جمهور الأهلى لنسيان مرار فقدان الدوري للموسم الماضي كما لا يزال فريق الزمالك يعاني من هزيمته أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي جمعت بينهم وأيضا هزيمتهم في المباراة الأخيرة في الدوري والتي خسرها نادي الزمالك بنفس نتيجة مباراة أفريقية بهدفين مقابل هدف وتشهد محركات البحث إقبالا واسعا لمعرفة كل الأخبار حول المباراة من موعدها وتشكيلها والحكام الذين يديرون اللقاء فضلا عن الملعب الذي يضم اللقاء واللاعبين المشاركين وغير ذلك لذلك من خلال هذا التقرير سوف نمدكم بكافة المعلومات التي يتساءل عنها الجمهور حول المباراة.

ترتيب الدوري المصري 2021/2022

وانطلقت النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز 2021/2022 يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري والتي افتتحها فريقي البنك الأهلي و طلائع الجيش كما ضم أيضا اليوم الافتتاحي مباراة سموحة والاتحاد السكندري وفيوتشر وفاركو حيث شهد بداية ساخنة ومنافسة شرسة بين الفرق.

وبعد مرور جولتين من الدوري تصدر النادي الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف؛ ما يجعل مباراة القمة أكثر منافسة وإثارة. وذلك لتحديد المتصدر للدوري بفارق النقاط وليس الأهداف في حال فوز فريق على الآخر من الفريقين.

واستطاع فريق نادى الزمالك أن يعقد سلسلة من اللا هزيمة في 25 مباراة متتالية، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت على استاد برج العرب.

وخسر نادى الزمالك أمام الأهلي في أخر مباراة جمتهما خلال الدور الأول من دوري الموسم الماضي في 18 أبريل الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويدخل فريق النادي الأهلي على أمل الفوز باللقاء لإكمال سلسلة انتصاراته بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلي برباعية نظيفة والبنك الأهلي بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام انبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة. وتجري المباراة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت لجنة الحكام الاستقرار بشكل نهائي على تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة، بعد منافسة مع محمود البنا وإبراهيم نورالدين.

وتعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة في الثامنة مساء اليوم الخميس طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي،غدا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

تشكيل فريق النادي الأهلي المتوقع في القمة 123

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق

خط الوسط اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات

الهجوم وبيرسي تاو ومحمد شريف.

في حراسة المرمي محمد ابو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور واحمد السيد زيزو ويوسف اوباما واشرف بن شرقي

الهجوم سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي