بالصدفة.. زوجان يعثران على بطاطس عملاقة

عثر زوجان في نيوزلندا على حبة بطاطس ضخمة قد تكون الأكبر حجما في العالم.
وبينما كان كولين ودونا كريغ براون يزيلان الأعشاب الضارة من حديقة منزلهما في نيوزلندا، اصطدمت المجرفة التي كان الزوج يستخدمها بشيء ضخم تحت التربة.
وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد كان الجسم بحسب كولين كرويا، واعتقد في البداية أنه فطر عملاق.
وبعد الحفر تمكن الزوجان من استخراج الجسم الذي كان بطاطس ضخمة، غريبة الشكل، بلغ وزنها 7.9 كيلوغراما.
ونشر الزوجان صورا للبطاطس الضخمة، حظيت بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم كولين ودونا بطلب إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتسجيل حبة البطاطس العملاقة، علما أن الرقم الحالي من نصيب بطاطس بريطانية وزنها 5 كيلوغرامات.
واستغرب الزوجان في حديثهما للصحيفة البريطانية أن تنمو البطاطس في المكان الذي عثرا فيه عليها، لأن تلك المنطقة كانت تستخدم لسنوات في زراعة الخيار فقط.
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