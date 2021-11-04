تمويل الأفراد عبر أصول الحديثة .. أفضل تمويل شخصي جديد

ما هو تمويل الأفراد بواسطة أصول الحديثة أطلقت شركة أصول الحديثة التمويل الشخصي للأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة حلول تمويل مالية مصممة خصيصًا لتلبية كل حاجيات العملاء مع مرور الوقت. من أجل ضمان رضا العملاء وتطوير الخدمات المصرفية والمالية قدر الإمكان ،هذا وتلتزم الشركة باستمرار بتزويد الأفراد العسكريين والمدنيين بوظائف قوية وشروط سهلة الاستخدام.

ما هي شروط تمويل الأفراد عبر أصول الحديثة

تقدم شركة أصول الحديثة التمويل الشخصي للأفراد العاملين في القطاع العسكري بالمملكة. كما توفر لهم الحلول المالية وفريق عمل محترف لضمان استمرارهم في تقديم أفضل تمويل مالي من خلال القروض القانونية على شكل مرابحة وتورق بعبارات بسيطة:

يجب أن لا ينخفض راتب الفرد الواحد عن 10.000 ر. س

يلزم وجود ضامن بشرط يعمل بالقطاع العام أو في القطاع المدني

لا يشترط وجود رتبة وبمعنى آخر الرتب العسكرية مثل الملازم أو غيره، ولكن يجب أن يكون الراتب الشهري على أقل تقدير 10 آلاف ريال

ملئ نموذج طلب التمويل

يجب أن يكون الشخص الذي قدم الطلب على رأس وظيفته

تمويل شخصي للمواطنين فقط

يشترط عدم التعثر في سمة على الإطلاق

هناك متطلبات ثانية قد يتم توضيحها عندما تقوم بطلب التواصل مع قسم المبيعات داخل الشركة.

منتج مرابحة الأسهم لا يحتاج إلى دفع ضريبة

لا يحتاج إلى دفع ضريبة يتوفر هذا التمويل على هامش ربح تنافسي

معتمد من الهيئة الشرعية لدى شركة أصول الحديثة

لا يستوجب وجود اتفاقية مع صاحب العمل

تمويل شخصي بدون تحويل المعاش

بدون تحويل المعاش مدة التسديد مرنة تصل إلى خمسة أعوام تقريبا.

بالبداية يجب عليك تسجيل الدخول إلى بوابة شركة أصول

النقر على تمويل الأفراد

توجه إلى أيقونة قرض العسكريين

قم بالنزول الآن لأسفل الصفحة ومن ثم اضغط على عبارة تقدم بطلب للحصول على المنتج

الآن اكتب اسمك ورقم الهاتف

دون البريد الإلكتروني وجهة العمل

حدد قيمة الراتب الإجمالي

حدد الالتزامات المالية الشهرية ومبلغ التمويل

حدد لمحافظة التي تقطن بها

بعد أن تنتهي من كتابة المعلومات اضغط على كلمة إرسال.

مزايا تمويل أصول الحديثة للأفرادآلية التسجيل على قرض أصول الحديثة