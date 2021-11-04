موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة الجمعة 05\11\2021 والقنوات الناقلة في القمة رقم 123 بالدوري

تنتظر جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 05\11\2021، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة الهامة والمنتظرة، وذلك لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز 2021\2022، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها، لما يتمتع به الفريقين من شعبية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي وأفريقيا.

لمن تحسم القمة رقم 123 سؤال يتردد كثيراً في الشارع الرياضي، ولا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، فقط المستطيل الأخضر هو من سيجيب وأقدام لاعبي الفريقين، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نتناول موعد مباراة الزمالك والأهلي، وما هي القنوات الناقلة للمباراة وأخبار الفريقين وما هو التشكيل المتوقع للفريقين فتابعونا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد الزمالك، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 05\11\2021، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من عمر الدوري المصري الممتاز، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

18:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

“ديربي القاهرة” لمن تحسم القمة 123

لمن تحسم القمة رقم 123 بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، سؤال لا يجيب عنه سوى المستطيل الأخضر، حسب التاريخ والإحصائيات فإن الكفة تميل ناحية المارد الأحمر فهو الأكثر فوزاً في مجمل المباريات، لكن علمتنا كرة القدم أن ننحي هذه الإحصائيات جانباً خاصةً في مباراة كمباراة الأهلي والزمالك، والتي لا أحد يستطيع توقع نتيجتها حتى ولو كانت جميع المؤشرات تتجه ناحية نادٍ بعينه، الأهلي بصفقاته الجديدة قادر على حسم الموقعة لصالحه، فهو يمتلك كل مقومات الفوز والحصول على الثلاث نقاط من لاعبين على أعلى مستوى بالإضافة إلى جهاز فني عالي.

كذلك الأمر بالنسبة للفارس الأبيض لديه مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على حسم الأمور لصالحه، كما أن المدير الفني للزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون مدير فني متميز، إذاً دعنا من التكهنات والتوقعات التي لا جدوى منها وننتظر ما سوف تسفر عنه المباراة.

أخبار الأهلي قبل لقاء القمة

يدخل الأهلي مباراة القمة وهو في المركز الأول برصيد 6 نقاط جمعهم من مبارتين، كما أن المارد الأحمر تعاقد مع 5 صفقات لتدعيم الفريق في الفترة الحالية، وقد ظهر اللاعب بيرسي تاو المنتقل حديثاً إلى صفوف الأهلي بمظهر قوي وأحرز هدفين في مباراته الأولى ضد الإسماعيلي، كما أن اللاعب “ميكيسوني” قد ظهر أيضاً بمستوى متميز جعل المدير الفني الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” يعتمد عليهم في تشكيل الأهلي الأساسي، وقد دخل الأهلي معسكر مغلق استعدادا ً للمباراة المرتقبة.

تم استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة المباراة لأسباب لا أحد يعلمها سوى المدير الفني موسيماني، وشهدت قائمة الأهلي للمباراة عودة الثلاث محمد الشناوي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر، وسيغيب عن المارد الأحمر كلاً من محمود وحيد ورامي ربيعة ومحمد محمود والحارس حمزة علاء لأسباب فنية، كما سوف يغيب بداعي الإصابة كلاً من وليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.

أخبار الزمالك قبل لقاء القمة

رغم كل الأزمات الإدارية التي يعيشها الفارس الأبيض، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم يسير بخطى ثابته في رحلة الدفاع عن لقب الدوري، ينتظر الفارس الأبيض مباراة صعبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، مباراة لها طابع خاص عند جمهور ومحبي أبناء ميت عقبة، لذلك هناك حالة كبيرة من التركيز والاستعداد والسعي بكل قوة نحو الفوز بهذه المباراة الصعبة.

يدخل الزمالك مباراة القمة الجمعة القادمة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الأهلي بفارق الأهداف، لذلك يسعى الفارس الأبيض نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط وانتزاع قمة الدوري، حرص باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التحدث مع لاعبيه عن أهمية المباراة، وأهمية الفوز والحصول على الثلاث نقاط، كما قام بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية وحرص على رفع معدل اللياقة البدنية لدى لاعبيه قبل المباراة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

الإحصائيات ترجح كفة الأهلي فقد تقابل الفريقين في الدوري 122 مرة، حقق الأهلي الفوز في 46 مباراة، بينما حقق الزمالك الانتصار في 27 مباراة، وحسم التعادل اللقاء في 49 مباراة، وقد تقابل الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر في 30 مباراة، كانت الغلبة للأهلي بالفوز في 15 مباراة، بينما استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وتقاسما نقاط المباراة بالتعادل في 9 مباريات.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز. وسوف يتم نقل مباراة الزمالك والأهلي القادمة في الدوري عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD. ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن. وعند ورود جديد بخصوص المعلق سوف نوافيكم به في الحال.

المباراة الزمالك – الأهلي البطولة الدوري المصري الممتاز الأسبوع الثالث الموعد والتوقيت الجمعة 05\11\2021 – الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب استاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة ON Time Sports 1 HD

بطاقة مباراة الأهلي والزمالك