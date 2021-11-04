أخبار اليمن : الصحة العالمية: وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة

الصحة العالمية: وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة
أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها اليوم الخميس بشأن وتيرة انتشار جائحة كوفيد-19 في أوروبا، محذرة من أن المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه خلال مؤتمر صحفي "أصبحنا مجددا مركز" الجائحة، مشيرا إلى أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول ال53 في منطقة أوروبا مقلق جدا".
واضاف كلوغة " وإذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير2022"..
وعزت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد-19.
وتفيد بيانات إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد "زادت عن الضعف في غضون أسبوع.
يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.
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