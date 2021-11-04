اليمن.. مصرع 115 عنصرا من ميليشيات الحوثي

أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، عن تنفيذه 25 عملية ضد ميليشيات الحوثيين الإرهابية، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى.

وقال التحالف في بيان: "نفذنا 25 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف: "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصرا إرهابيا"، حسبما ذكر حساب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء، تدمير 18 من الآليات العسكرية، والقضاء على 145 عنصرا إرهابيا من ميليشيات الحوثي في صرواح والجوف أيضا.

ودعت الولايات المتحدة، الاثنين، ميليشيات الحوثي إلى "إنهاء عنفها العبثي"، الذي تمارسه بحق اليمنيين، لا سيما المدنيين منهم.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، كاثي ويستلي: "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار".

وجاءت تصريحات ويستلي في رسالة لها، استنكرت من خلالها الهجمات الحوثية الأخيرة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي تسببت بمقتل عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقصفت ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن وسكنا طلابيا، في أحد الأحياء السكنية المكتظة بمدينة الجوبة جنوبي مأرب، بصاروخ باليستي، مما تسبب عن مقتل وإصابة نحو 39 شخصا.