راشفورد يعود إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي

عاد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الى صفوف المنتخب الإنجليزي بعد تعافيه من عملية جراحية في كتفه خضع لها بعد نهائيات كأس أوروبا الأخيرة، وأبعدته نحو 3 أشهر عن الملاعب، وذلك ضمن التشكيلة المدعوة لمواجهة ألبانيا وسان مارينو في تصفيات مونديال قطر 2022.

وتلتقي إنجلترا على ملعب ويمبلي مع البانيا في 12 الحالي قبل أن تحل ضيفة على سان مارينو بعد ثلاثة أيام علما بأنها في حاجة إلى 4 نقاط من هاتين المباراتين لتحجز مقعدها في نهائيات العرس الكروي. في المقابل، دفع جناح مانشستر يونايتد الجديد جايدون سانشو ثمن عدم مشاركته كثيرا في صفوف ناديه فلم يقم مدرب "الاسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت باستدعائه. في ما يلي تشكيلة المنتخب الإنجليزي: لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، ارون رامسديل (ارسنال)، سام جونستون (وست بروميتش). للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، ريس جيمس (تشلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، بن تشيلويل (تشلسي). للوسط: ديكلاين رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون ماونت (تشلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، جيمس وورد براوس (ساوثمبتون). للهجوم: جاك غريليش ورحيم سترلينغ وفيل فودن (مانشستر سيتي)، هاري كاين (توتنهام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وتامي ابراهام (روما الايطالي).

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